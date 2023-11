Terminarz 17. kolejki PKO Ekstraklasy. Mecz Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa 3 grudnia o godz. 17:30

Mecze 17. kolejki odbędą się od piątku 1 grudnia do niedzieli 3 grudnia włącznie. Zabraknie spotkania w poniedziałek. Powód jest oczywisty. W kolejnym tygodniu dojdzie bowiem do rozegrania 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski - z udziałem co najmniej kilku zespołów najwyższego szczebla.

Hitem piątku w 17. kolejce będzie mecz Górnika Zabrze z Pogonią Szczecin. Widowisko dla około 20 tys. widzów rozpocznie się o godz. 20:30. W sobotę o 20:00 Korona Kielce podejmie Lecha Poznań.

W niedzielę oprócz Śląska z Rakowem zagrają także Cracovia przeciw Ruchowi Chorzów i Zagłębie Lubin z Legią Warszawa.

Po 17. kolejce w 2023 roku odbędą się jeszcze tylko dwie.