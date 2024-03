Tęskniliście? Ivi Lopez, czyli gwiazda PKO Ekstraklasy i Rakowa Częstochowa może zagrać pierwszy mecz w sezonie

Ivi Lopez uprawniony do gry w PKO Ekstraklasie

- Czy to będzie powrót na ławkę i bycie do mojej dyspozycji już w meczu z Ruchem? Zobaczymy . Wierzę głęboko w to, że już w kwietniu Ivi pojawi się na boisku - podkreślił trener Dawid Szwarga na przedmeczowej konferencji.

Terminarz Rakowa Częstochowa do końca sezonu

Póki co Ivi Lopez został uprawniony do meczów w PKO Ekstraklasie. Jak kluczowy był to zawodnik Rakowa w sezonie mistrzowskim, niech zaświadczą same liczby. Tylko w lidze do dziewięciu goli dołożył sześć asyst.

Raków po odpadnięciu z europejskich pucharów i Pucharu Polski pozostaje wyłącznie w grze o mistrzostwo. Tuż przed ostatnią prostą sezonu zajmuje najniższe miejsce na podium. Ma cztery punkty straty do liderującej Jagiellonii Białystok.

Pozostałe mecze Rakowa: