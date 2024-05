Thiago Silva opuszcza Europę. Zagra w brazylijskim Fluminense

Thiago Silva w Europie osiągnął wszystko

Swoją przygodę w Europie Thiago Silva rozpoczął w 2005 roku, kiedy został sprowadzony przez portugalskie FC Porto. Pół roku później wykupiło go Dynamo Moskwa, w którym nie przebił się do pierwszego składu. W styczniu 2007 roku został oddany bez żalu do Fluminense, którego jest wychowankiem, a na dobre w futbol europejski wszedł dwa lata później, kiedy za 10 milionów euro kupił go AC Milan.

We włoskim klubie rozegrał 119 meczów, został mistrzem kraju i zdobył Superpuchar Włoch. Już jako czołowy obrońca w 2012 roku został wykupiony przez PSG za 42 miliony euro. Z ekipą ze stolicy Francji regularnie sięgał po trofea, ale wciąż brakowało mu tego najważniejszego w europejskiej piłce klubowej - pucharu Ligi Mistrzów. Udało mu się je zdobyć w 2021 roku będąc zawodnikiem Chelsea. i w tym momencie mógł powiedzieć, że w swojej karierze klubowej jest spełniony.