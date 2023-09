Tomas Podstawski został nowym piłkarzem Ruchu Chorzów. 28-latek związał się z "Niebieskimi" roczną umową z opcją przedłużenia

- Jestem bardzo zadowolony, że klub obdarzył mnie zaufaniem i wracam do Polski, w której czułem się szczęśliwy. Liga jest coraz lepsza, rozwija się, na stadiony chodzi wielu kibiców. W Ruchu wszyscy dobrze mnie przyjęli. Wiem, że trafiłem do klubu z wymagającymi kibicami i dużą historią, który 14 razy zdobył mistrzostwo Polski, a w ostatnich latach awansował trzy razy rok po roku. Teraz kierunek jest jasny – by się utrzymać. Ostatnio bardzo mocno trenowałem, testy i badania wyszły OK, dobrze się czuję. Chcę szybko pokazać, że jestem gotowy, by pomagać Ruchowi w osiągnięciu celu