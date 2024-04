Tomasz Hajto wznowi karierę trenerską? "Pokazałbym, jak się prowadzi zespół”

Tomasz Hajto ostro o Goncalo Feio, trenerze Legii Warszawa

- Znam go tylko z tego, co stało się poza boiskiem; perypetie rodzinne w Lublinie, kłótnie i bicie tackami, przezywanie rzeczniki prasowej, pobicie i oplucie w Rakowie, w Wiśle Kraków bójka z ochroną. Gdzieś w tej swojej narracji sprzedał, że jest wielkim profesjonalistą . Nie wiem, po czym to wnioskować. Na tę chwilę poprowadził Motor w 24 meczach 1 ligi (...) Prosiłbym, żebyśmy się nie jarali - zaznaczył Hajto. Jego zdaniem na uznanie zasługuje Kamil Kiereś, który "zrobił cztery awanse".

Tomasz Hajto jako trener. Kiepskie statystyki

Do tej pory Hajto poprowadził dwa kluby na szczeblu centralnym: Jagiellonię Białystok w ekstraklasie (jako następca Michała Probierza) oraz GKS Tychy w 1 lidze. W obu miejscach został pożegnany bez żalu. Czy wróci do zawodu? Tego sam nie wyklucza.

Hajto po odejściu z GKS Tychy otrzymał trzy propozycje pracy: z Ekstraklasy i 1 ligi. - Jak dzisiaj patrzę co się dzieje na rynku, kto dostaje szansę w wielkich klubach - chociażby Rumak w Lechu czy Feio w Legii - to stwierdziłem, że jak dostanę ofertę z fajnego, stabilnego klubu to ją naprawdę rozważę. I zrobię sobie trzecie podejście. Nie zaakceptuję jednak warunków, że powiedzą mi co mam robić - dodał 51-latek, którego interesowałaby także praca w 1 lidze.

Na razie Hajto przekonuje, że namawiał działaczy Schalke 04 na Marka Papszuna. - W Polsce boją się takich trenerów z charakterem. Jego Raków szedł jak kuter przed lotem. On się nie bał odstawić Iviego, bo mu coś odpyskował, zwolnić asystenta, wymienić sztab (...) Jego pomysł na 2. Bundesligę byłby idealny. Dlatego zaproponowałem go z pełną świadomością.