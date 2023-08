Tragiczny wypadek autokaru z kibicami Corinthians. Nie żyje siedem osób

Brazylia opłakuje zmarłych kibiców Corinthians

Do wypadku doszło w niedzielny poranek na autostradzie. W pojeździe byli fani, którzy wracali ze spotkania Corinthians z Cruzeiro w stolicy Minas Gerais - Belo Horizonte.

Według oficjalnych doniesień w autokarze, którym podróżowały 43 osoby, doszło do awarii hamulców. Pojazd wpadł do rowu i przekoziołkował. Obrażenia odniosło 36 innych pasażerów, z których 27 zabrano do szpitala.

Klub Corinthians, a także niektórzy jego rywale, złożyli kondolencje rodzinom ofiar. Stosowny wpis zamieścił także w mediach społecznościowych prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva, który jest kibicem Corinthians.

"Liczę na pełne wyzdrowienie poszkodowanych osób i śledztwo w sprawie przyczyn wypadku. Potrzebny jest nam pokój i pojazdy w dobrym stanie, bo nie da się odzyskać utraconych żyć" - napisał.

Sobotnie spotkanie zakończyło się remisem 1:1. PAP