Transfery. Alexandros Katranis, lewy obrońca Piasta Gliwice rozchwytywany przez zagraniczne kluby. Media: W grze dwa kierunki

Transfery. Piast Gliwice może stracić lewego obrońcę. Rozchwytywany przez zagraniczne kluby

- Jednym z nich jest MLS, czyli amerykańska liga, która lubi dokonywać zakupów w Polsce. Drugi trop wiedzie na Wyspy Brytyjskie. W tych przypadkach kluby zainteresowane Katranisem widziałyby go u siebie już teraz

Podopieczni Alexandara Vukovicia w niedalekiej przyszłości mogą być zmueszeni do radzenia sobie bez podstawowego lewego obrońcy. Grek Alexandros Katranis - jak informuje portal WP Sportowe Fakty - jest niezwykle łakomym kąskiem na rynku transferowym.

W trwającym sezonie Katranis we wszystkich rozgrywkach (PKO Ekstraklasa oraz Fortuna Puchar Polski) zagrał łącznie w 16 meczach. Bez większych zdobyczy bramkowych oraz asyst do swoich kolegów z drużyny. Czy Piast Gliwice powinien skorzystać z okazji i sprzedać swojego lewego obrońcę póki to jeszcze jest możliwe?