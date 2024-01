Transfery. Arka Gdynia może pozyskać Alassane Sidibe z Atalanty Bergamo. To byłby transferowy hit

Transfery. Arka Gdynia szuka wzmocnień, by wrócić do PKO Ekstraklasy

Zespół z Trójmiasta jest pozytywnym zaskoczeniem tego sezonu. Po spadku z PKO Ekstraklasy w 2020 roku zmagała się z wieloma problemami, które nie pozwalały mu wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej. Obecnie Arka lideruje w tabeli Fortuna 1 Ligi i wydaje się, że jest na dobrej drodze, by wrócić do elity. Wojciech Łobodziński dobrze poukładał zespół, który osiąga dobre wyniki.

Zimą klub poszukuje wzmocnień, żeby pomóc sobie w osiągnieciu celu, jakim z pewnością jest awans. Niedawno do zespołu dołączyli Tornike Gaprindaszwili z Zagłębia Lubin i Hubert Turski z rezerw Pogoni Szczecin. Zwłaszcza ten pierwszy zawodnik może być solidnym wzmocnieniem, bo nie raz pokazywał swoją przebojowość w barwach "Miedziowych".