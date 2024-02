Transfery. Arkadiusz Milik odrzucił oferty z klubów Saudi Pro League. Polak mógł zarobić fortunę

Transfery. Arkadiusz Milik odrzucił oferty z Arabii Saudyjskiej

Arkadiusz Milik ten sezon w barwach Juventusu nie należy do najbardziej udanych. Reprezentanta Polski pojawia się na boisku regularnie, ale jego skuteczność zdecydowanie zawodzi. W rozgrywkach Serie A 29-letni snajper tylko 2 razy wpisał się na listę strzelców, a ostatnie zanotował we wrześniu. We Włoszech mają dużo zastrzeżeń do dyspozycji Polaka, gdyż ten zdecydowanie spuścił z tonu, w porównaniu z początkiem jego przygody w klubie.

Według włoskich mediów polski napastnik w ostatnich miesiącach odrzucił dwie oferty z drużyn Saudi Pro League, gdzie prawdopodobnie zarobiłby znacznie więcej. Jednak ten zdecydował się pozostać w Turynie i walczyć o o miejsce w reprezentacji Polski. W marcu kadra pod wodzą Michała Probierza weźmie udział w barażach o udział w Euro 2024. Turniej w Niemczech rozpocznie się w połowie czerwca tego roku.