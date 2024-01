Transfery. Bartosz Slisz odchodzi z Legii Warszawa do Atlanty United. Media: 3,5 mln dolarów za sprzedaż reprezentanta Polski Jacek Czaplewski

Bartosz Slisz, jeszcze pomocnik Legii legia.com

Transfery. Bartosz Slisz odchodzi z Legii Warszawa, ale nie do Włoch. Reprezentant Polski przechodzi do amerykańskiej Atlanty United. Kluby już się porozumiały co do kwoty transakcji - informuje portal Meczyki.