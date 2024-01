Transfery. Chelsea Londyn wciąż bez transferu w zimowym oknie transferowym. Trener zabrał głos. "Jesteśmy gotowi do działania" Jakub Jabłoński

Co z transferami Chelsea Londyn? Trener zabrał głos. "Jesteśmy gotowi" Frank Augstein/Associated Press/East News

Transfery. Chelsea Londyn ostatnio przyzwyczaiła nas do wydawania wielu milionów na transfery, ale w niedawno otwartym okienku póki co działacze "The Blues" tylko się przyglądają. Co z ruchami transferowymi londyńskiego klubu? Mauricio Pochettino, trener drużyny ze Stamford Bridge zabrał głos. - Nigdy nie powiedziałem, że potrzebujemy kolejnego zawodnika - przyznał Argentyńczyk po ostatnim zwycięskim meczu z Fulham (1:0).