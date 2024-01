Transfery. Daisuke Yokota odchodzi z Górnika Zabrze. Media: Chce go Gent. Ile zapłaci?

Daisuke Yokota: z Górnika Zabrze do KAA Gent

Z informacji portalu WP Sportowe Fakty wynika, że Yokota przejdzie do KAA Gent. Belgowie zapłacą około 2 mln euro. Nie wszystko trafi jednak na konto Górnika. Poprzedni klub 23-latka zagwarantował bowiem sobie aż 30 procent od kolejnego transferu.

To wielka strata dla Górnika. Yokota dał się poznać jako błyskotliwy pomocnik. Kibice uznali go zresztą za piłkarza rundy jesiennej. Strzelił siedem goli - najwięcej w zespole. Dorzucił do nich asystę.

W sobotę Górnik potwierdził, że Yokota opuścił już zespół i nie weźmie udziału w turnieju halowym w Niemczech, ani tym bardziej w zgrupowaniu w Turcji. Lada dzień przestanie widnieć w kadrze.

