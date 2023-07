Transfery. Daniel Łukasik zwiąże się ze Śląskiem Wrocław? Klub również chce ściągnąć byłego obrońcę Manchesteru United

Daniel Łukasik zwiąże się ze Śląskiem Wrocław?

Były piłkarz Manchesteru United w Śląsku Wrocław?

Mówi się, że do Wrocławia trafi jeszcze lewy obrońca. Jest nim 26-letni Anglik Cameron Borthwick-Jackson . Defensor w przeszłości bronił barw... Manchesteru United. Obecnie jest bez kontraktu, a jego kariera nie potoczyła się tak, jak przewidywano. Dla "Czerwonych Diabłów" zagrał 14 meczów - wszystkie w sezonie 2015/16.

Później był wypożyczany do angielskich klubów z niższych lig, a tego lata został wolnym piłkarzem po tym jak wygasła jego umowa z Burton Albion. Piłkarz jest we Wrocławiu na testach i jeśli się sprawdzi, to najpewniej podpisze kontrakt z klubem.