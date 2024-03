Transfery Jacka Zielińskiego w Legii Warszawa. Oceniamy wszystkie ruchy do klubu. To jest miazga Jacek Czaplewski

Dyrektor sportowy Jacek Zieliński przeprowadził w Legii Warszawa 25 transferów w ciągu dwóch lat. Ile z nich okazało się udanych? Oto ocena poszczególnych wzmocnień w kolejnych okienkach. Fot. Janusz Partyka/legia.com Zobacz galerię (6 zdjęć)

Minęły dwa lata od kiedy Jacek Zieliński został dyrektorem sportowym Legii Warszawa. Jak wypadły transfery klubu za jego kadencji? Postanowiliśmy przeanalizować wszystkie przychodzące i wydać werdykt: czy transfer należy zakwalifikować na plus, czy jednak na minus. Wnioski są dość zatrważające z perspektywy Łazienkowskiej. Czy to oznacza, że latem dojdzie do rewolucji, która pochłonie także naszego bohatera? Zachęcamy do wzięcia udziału w sondzie.