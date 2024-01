Transfery. Jakub Kiwior zdecyduje się opuścić szeregi Arsenalu? Angielskie media wprost o Polaku. "Lepiej, gdyby wrócił do Włoch"

Anglicy tracą cierpliwość do Jakuba Kiwiora

Sytuacja Kiwiora w drużynie Mikela Artety z dnia na dzień zdaję się zwyczajnie słabnąć. Hiszpański szkoleniowiec w większości meczów nie daje mu powąchać murawy i albo siedzi na ławce albo nawet się do niej nie łapie i ląduje na trybunach. Reprezentant Polski już w zimowym okienku mówi się, że może poszukać sobie nowego pracodawcy, aby regularnie grać i przygotować się do marcowych baraży do mistrzostw Europy. Takiego samego zdania jest angielski dziennikarz Josh Holland, który w rozmowie z polskim portalem dosadnie ocenił pobyt 23-latka na Emirates Stadium.