Transfery. Jakub Moder wzbudził zainteresowanie Evertonu. Klub Premier League chciałby wypożyczyć Polaka

Transfery. Jakub Moder wzbudził zainteresowanie Evertonu

W Premier League 24-letni zawodnik dostaje po kilkanaście minut i to nie zawsze. Dodatkowo według medialnych doniesień, Brighton poszukuje wzmocnienia na tę samą pozycję. Według brytyjskiego The Athletic sytuację chciałby wykorzystać Everton, który ma zamiar wypożyczyć Polaka .

Klub z Liverpoolu słabo prezentuje się w obecnym sezonie Premier League. W tabeli zajmuje miejsce w strefie spadkowej i wiosną czeka go walka o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. "The Toffees" w lidze nie wygrali od połowy grudnia, kiedy to na wyjeździe pokonali przedostatnie Burnley 2:0.