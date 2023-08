Transfery. Jorge Jimenez w Wiśle Płock. Kolejne wzmocnienie pierwszoligowca. To były piłkarz hiszpańskich klubów

Wisła Płock z kolejnym wzmocnieniem. Jorge Jimenez nowym piłkarzem

Jimenez to kolejne wzmocnienie drużyny Marka Saganowskiego. Pomocnik zasilił pierwszoligową Wisłę Płock i postara się pomóc klubowi w walce o powrót do Ekstraklasy. Kilka dni temu nowym piłkarzem "Nafciarzy" został Emile Thiakane, który trafił do Płocka z Puszczy Niepołomice.

Wisła po pięciu meczach w Fortuna 1. Lidze ma na koncie 6 punktów - trzy razy dzieliła się oczkami, zanotowała jedną wygraną, przed kilkoma dniami z Bruk-Betem Termaliką 3:1.