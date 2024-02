Kylian Mbappe w FC Barcelonie?! Szef Katalończyków nie zaprzeczył

To może być jeden z najbardziej hitowych i ekscytujących transferów w historii futbolu. Do tej pory wydawało się, że murowanym faworytem do zakontraktowania Francuza jest Real Madryt. Joan Laporta jednak nie zaprzeczył i w zaskakujący sposób odpowiedział na prośbę jednego kibica FC Barcelony w sprawie francuskiej gwiazdy światowego futbolu. Czy coś jest na rzeczy czy po prostu zwykła gra słów 61-latka i zabawa z mediami?

Jednak niewykluczone - jak informują hiszpańskie media - że Mbappe podpisał już porozumienie wstępne z "Królewskimi" ws. kontraktu z klubem ze stolicy Hiszpanii. Wciąż nadziei nie tracą fani Barcelony i wierzą w nagły zwrot akcji w sprawie krnąbrnego Francuza.