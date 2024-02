Tyle Kylian Mbappe ma zarabiać w Realu Madryt. Francuz dostanie dwa razy mniej niż w PSG!

Mbappe dostanie mniej pieniędzy niż w PSG

Wszystko wskazuje na to, że Kylian Mbappe nie przedłuży umowy z PSG i latem zostanie nowym zawodnikiem Realu Madryt. Siedmioletnia przygoda czołowego francuskiego napastnika z ekipą ze stolicy dobiegnie końca. Coraz więcej zagranicznych portali pisze, że paryska drużyna szuka już nawet następcy. Dla samego Mbappe, który ma już 25 lat (w tym roku 26) to ostatnia szansa na dołączenie do "Królewskich".