Transfery. Lista transferowa Ruchu Chorzów. Odejść może siedmiu piłkarzy. Konrad Kasolik w Wieczystej Kraków

Ruch Chorzów nie chce siedmiu piłkarzy

Ruch chce się pozbyć sześciu Polaków (w tym dwóch młodzieżowców) i jedynego obcokrajowca z jesiennej kadry, Czecha. Na listę transferową trafili bowiem Paweł Baranowski, Dawid Barnowski, Maciej Firlej, Artur Pląskowski, Kacper Skwierczyński, Remigiusz Szywacz oraz Jan Sedlak.

Spośród wymienionych piłkarzy tylko Skwierczyński ma dłuższą umowę niż do końca sezonu - obowiązuje bowiem do czerwca 2025 roku. Wymienieni jesienią nie pełnili ważnych ról w zespole. Żaden z nich nie strzelił gola. Najwięcej minut i występów zaliczył 33-letni obrońca Paweł Baranowski.

W poniedziałek (8 stycznia) do Wieczystej Kraków dołączył Konrad Kasolik. Na pół roku przed końcem kontraktu z Niebieskimi podpisał umowę do czerwca 2026 roku. Zagra więc nie o utrzymanie w ekstraklasie, lecz o awans do 2 ligi.