Transfery. Marcin Listkowski został wypożyczony z grającego w Serie A Lecce. Polak zagra poziom niżej

Transfery. Marcin Listkowski wypożyczony z Lecce

Niespełna 26-letni pomocnik, w przeszłości zawodnik Pogoni Szczecin i Rakowa Częstochowa, trafił do US Lecce w 2020 roku. Wiosną 2023 był wypożyczony do Brescii. W obecnym sezonie rozegrał jeden mecz w barwach Lecce, które zajmuje 13. miejsce w tabeli Serie A. Niedawno mówiło się, że ten klub jest zainteresowany Bartoszem Sliszem, który ostatecznie wylądował w Stanach Zjednoczonych.

Teraz Listkowski będzie występować na wypożyczeniu klasę niżej. Calcio Lecco zajmuje w tabeli 16. lokatę w Serie B. Wiosną będzie walczył o utrzymanie w lidze między innymi ze Spezią, która w ostatnich latach jest znana z pozyskiwania polskich piłkarzy.