Transfery. Media: Steve Kapuadi trafi do Legii Warszawa! Stołeczny klub przebił ofertę włoskiej Venezii. Dziennikarz ujawnia szczegóły Piotr Rzepecki

Andrzej Banaś

Transfery. Steve Kapuadi trafi w końcu do Legii Warszawa? Obrońca Wisły Płock wiązany był z przejściem do wicemistrza Polski, ale jego osobą zainteresowane były też kluby włoskie. Wydaje się, że jednak piłkarz trafi do Legii, informuje dziennikarz Polsatu Sport Cezary Kowalski.