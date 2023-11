Transfery. Michał Rakoczy odejdzie z Ekstraklasy już tej zimy? Jacek Zieliński: Jeśli będzie dobra propozycja, będziemy się zastanawiać

Michał Cracovii odejdzie z Cracovii? O transferze wypowiedział się trener

Wygląda na to, że to ostatnie miesiące Michała Rakoczego w Ekstraklasie. Ofensywny pomocnik Cracovii jest gorącym nazwiskiem na rynku i być może już tej zimy będzie nie do zatrzymania.

O ewentualnym odejściu 21-latka wypowiedział się trener "Pasów" Jacek Zieliński.

- Czy boję się, że odejdzie? Nie. Zdaję sobie sprawę, że każdy polski zawodnik, który wyróżnia się na poziomie Ekstraklasy i reprezentacji młodzieżowej, prędzej czy później zostanie zauważony. On już został zauważony - mówił Zieliński w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Czy jest szansa na to, że odejdzie jeszcze w zimowym oknie? Zdaniem Jacka Zielińskiego istnieje taka możliwość. - Chciałbym, żeby nam pomógł w tym sezonie. Jeśli jednak będzie jakaś dobra propozycja, to będziemy się zastanawiać - dodał.