Transfery. Otar Kakabadze negocjuje z Cracovią przedłużenie kontraktu. Zawodnikiem zainteresowany jest Cremonese

Transferu. Otar Kakabadze negocjuje przedłużenie kontraktu w Cracovii

Cracovia przeżywa ostatnio trudny czas. Pod koniec zeszłego roku zmarł Profesor Janusz Filipiak, co wstrząsnęło klubem. Jesienią na boisku "Pasy" nie spisywały się najlepiej. Przed drugą częścią sezonu mają 3 punkty przewagi nad strefą spadkową i pod znakiem zapytania stoi utrzymanie się w PKO Ekstraklasie. Jednak w ostatnim zeszłorocznym meczu wygrały u siebie z Legią Warszawa, co daje nadzieję na przyszłość.

Transferu. Otar Kakabadze przyciągnął zainteresowanie włoskiego Cremonese

Jednak fakt, że zawodnikowi kończy się kontrakt, przyciąga zainteresowanie innych klubów. Według informacji Tomasza Włodarczyka z Meczyki.pl gracza chciałoby sprowadzić Cremonese, występujące w Serie B . Jednak włoski klub chciałby sprowadzić Gruzina za darmo , co oznaczałoby, że piłkarz nie przedłuży umowy, zostanie w Cracovii do lata i jako wolny zawodnik przeniesie się do Włoch. Taki rozwój sytuacji z pewnością nie odpowiadałby klubowi ze stolicy Małopolski.

Cremonese obecnie zajmuje 3. miejsce we włoskiej Serie B. Do wicelidera traci zaledwie punkt. Do najwyższej klasy rozgrywkowej awansują dwie najlepsze drużyny, a zespoły z miejsc 3-6. zagrają w barażach. Dla Otara Kakabadze to mogłaby być oferta nie do odrzucenia, mając w perspektywie grę w Serie A.