Transfery. Piotr Zieliński odejdzie z SSC Napoli. Media: Polak przejdzie do Interu Mediolan po zakończeniu obecnego sezonu

Transfery. Piotr Zieliński zmieni klub. Zimą czy dopiero latem? Znamy szczegóły!

Włoskie media na czele z "Il Matino" twierdzą, że wykluczony jest transfer już zimą. Popularny "Zielek" będzie chciał wypełnić swój kontrakt do samego końca, a dopiero potem dołączyć do nowej ekipy na północy Włoch.

Z kolei prezes klubu Aurelio De Laurentiis w ostatnim wywiadzie wprost zasugerował, że polski pomocnik nie musi wcale pozostać we Włoszech. - Prowadzimy rozmowy, ale Zieliński jest z Polski, nie zależy mu na słońcu i morzu (...) jest przyzwyczajony bardziej do mgły - przyznał w CorSport , cytowany przez Fabrizio Romano.

Napoli już szuka następcy. Kto zastąpi Zielińskiego?

Poza Zielińskim z klubu ma odejść także Elif Elmas. Macedończyk w przeciwieństwie do Polaka nie będzie wcale czekał do lata z transferem. Klub spod Wezuwiusza, wiec będzie miał okazję trochę zarobić na swoim drugim utalentowanym pomocniku. Najbardziej zainteresowanym jest pozyskaniem go jest niemiecki RB Lipsk. Klub z Lipska będzie skłonny wyłożyć za 24-latka ok. 25 mln euro.

Za taką kwotę - według portalu "Calciomercato" - szef neapolitańskiego klubu będzie chciał sprowadzić w swoje szeregi Lazara Samardzicia z Udinese, który w trwającym sezonie zbiera dobre recenzje w najwyższej klasie rozgrywkowej. W 15 meczach zdobył dwie bramki oraz zanotował tyle samo asyst.