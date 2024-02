Kolejne kłopoty Zielińskiego. Media: Polak podpadł władzom Napoli

Piotr Zieliński idzie na wojnę z władzami Napoli

Pomocnik mistrzów Włoch z poprzedniego sezonu przeszedł pomyślnie testy medyczne i od czerwca będzie piłkarzem klubu z legendarnego obiektu. Jednak sposób w jaki popularny "Zielek" rozstaje się ze swoim dotychczasowym klubem może wywoływać niesmak wśród działaczy Napoli (w tym u prezesa Aurelio De Laurentiisa). Tym razem władzom "Azzurrich" nie spodobały się okoliczności spotkania Zielińskiego z nowymi klubowymi lekarzami.

Transfery. Piotr Zieliński przeszedł testy medyczne przed przejściem do Interu Mediolan

Polak - zdaniem włoskiego dziennikarza - od razu po meczu z Milanem na San Siro pozostał w Mediolanie i udał się na badania do Interu. To miało wywołać ogromną burzę w klubie spod Wezuwiusza i poważnie zaczęto zastanawiać się nad jego przyszłością do końca sezonu w dotychczasowej ekipie.