Transfery. Piotr Zieliński po sezonie zostanie nowym piłkarzem Interu Mediolan. Jak wygląda jego sytuacja w SSC Napoli? Media: Polak ma plan

Piotr Zieliński nowym piłkarzem Interu Mediolan

Decyzja Zielińskiego nie przypadła do gustu obecnemu prezesowi Aurelio De Laurentiisa, który słynnie z takiego traktowania piłkarzy, którzy odchodzą z jego klubu. Sytuacja jest bardzo bliźniacza do tej, w której kilka lat temu znalazł się Arkadiusz Milik, który zdecydował się opuścić klub spod Wezuwiusza najpierw do francuskiej Olympique Marsylii, a potem do jednego z największych rywali na Półwyspie Apenińskim, czyli Juventusu Turyn.

Pozycja 29-letniego pomocnika w drużynie mistrzów Włoch z poprzedniego sezonu gruntownie spadła po tym jak za plecami prezesa negocjował warunki umowy z Interem Mediolan. SSC Napoli zdecydowało wykreślić go z kadry na Ligę Mistrzów oraz drastycznie zredukować jego minuty na boiskach włoskiej ekstraklasy. Co z jego formą na marcowe baraże do msitrzostw Europy? Reprezentacja Polski w pierwszym meczu półfinałowym ma zagrać z Estonią, a potem (w przypadku powodzenia) zagra w finale ze zwycięzcą pary Walia - Finlandia. Polak będzie w optymalnej dla siebie dyspozycji?