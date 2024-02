Transfery. Radomiak Radom pozyska kolejnego piłkarza z Premier League? Media: Polski klub znalazł środkowego pomocnika

Radomiak Radom z kolejnym wzmocnieniem z Premier League

Portugalskiego pomocnika ciężko nazwać etatowym piłkarzem Wolverhampton. Jordao jest zdecydowanie starszy od swojego kolegi z Chorwacji. W ostatnim czasie regularnie był wysyłany do innych klubów, aby ograć się na niższym poziomie. Sam zawodnik przyznał w jednym z wywiadów, że chciałby kiedyś spróbować swoich sił w pierwszym składzie angielskiej drużyny. - Nadal jestem zawodnikiem Wolves, zamierzam wykorzystać ważny kontrakt, żeby jeszcze raz powalczyć o szansę gry. Moim celem są występy w Premier League - mówił cytowany przez Weszło.

Radomiak Radom - szansa na odbudowę

W poprzednim sezonie, będąc na wypożyczeniu w portugalskiej Santa Clara, przepadło mu sporo miesięcy z powodu urazu pachwiny. Po powrocie do Wolves zdecydowano się z nim rozwiązać kontrakt. Radomiak ma wykorzystać moment i zakontraktować go za darmo. To może być jego szansa na w końcu regularne występy w karierze. W angielskim klubie miał być niezwykle chwalony za ambicję i zaangażowanie jakie od siebie dawał na treningach. W 2019 roku zapłacono za niego około 8 mln euro.