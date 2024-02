PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom z przebudowanym stadionem przystępuje do rundy wiosennej. Jak się zaprezentuje drużyna Macieja Kędziorka?

PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom przystępuje do rundy wiosennej

Radomiak był zimą jednym z najbardziej aktywnych polskich klubów na rynku transferowym, przy czym trudno ocenić, czy obecny zespół jest lepszy od tego z jesieni. Na pewno znacznie podreperowano klubowy budżet. Za pół miliona euro do norweskiego Molde FK sprzedano bramkarz Alberta Posiadałę. Do cypryjskiego Arisu Limassol za 300 tysięcy euro przeszedł skrzydłowy Edi Semedo. Finalizowany jest także transfer najlepszego napastnika - zdobywcy ośmiu goli - Pedro Henrique do chińskiego Wuhan Three Towns. W tym przypadku mówi się o kwocie 800 tysięcy euro.