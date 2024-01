Transfery. Luka Vusković zostanie wypożyczony do Radomiaka Radom

Luka Vusković jest uznawany za jeden z największych chorwackich talentów. Nic więc dziwnego, że rok temu sam Tottenham Hotspur wyłożył na Chorwata ogromne pieniądze. Według nieoficjalnych źródeł angielski klub zapłaci za utalentowanego obrońcę dokładnie 14 milionów za 16-letniego piłkarza. Przed tym jednak musi się najpierw ograć na różnych wypożyczeniach. A władze klubu z "Tottenham Hotspur Stadium" będą się bacznie przyglądać jego rozwojowi. Zgodnie bowiem z obowiązującymi regułami piłkarz nie może jeszcze przenieść się do stolicy Anglii. Będzie mógł to uczynić dopiero w momencie, gdy osiągnie pełnoletność.

Po sezonie piłkarz prawdopodobnie wróci do Hajduka, skąd zostałby ponownie wypożyczony do klubów gwarantujących mu jeszcze lepszy rozwój. Brytyjski dziennikarz wskazuje, że może to być kierunek holenderski, bądź niemiecki. Potem plany względem młodziutkiego zawodnika są takie, że latem w 2025 roku ma dołączyć do Tottenhamu.