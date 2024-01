Transfery. Raków Częstochowa ma nowego piłkarza. To Kacper Masiak, nastolatek z rezerw Zagłębia Lubin

Raków Częstochowa. Kacper Masiak nowym piłkarzem

Masiak (rocznik 2005) pochodzi z Raciborza. Jako junior przeszedł do Akademii Zagłębia. W lubińskim zespole nie zadebiutował w PKO Ekstraklasie, ale sezon i rundę trwającego dla rezerw w 2 lidze. Wcześniej pomógł też wywalczyć awans z 3 ligi. To młodzieżowy reprezentant Polski do lat 19.

- Mamy przyjemność ogłosić Kacpra Masiaka nowym zawodnikiem Rakowa. Kacper jest utalentowanym ofensywnym zawodnikiem, który w naszym systemie będzie rozwijany zarówno jako skrzydłowy, jak i numer 10. Ma solidne podstawy do przyszłego rozwoju pod względem szybkości, dynamiki, techniki z niezbędną odwagą i wolą walki - charakteryzuje piłkarza dyrektor sportowy Rakowa, Samuel Cardenas.

- Kacper Masiak dołączy do nas podczas obozu treningowego naszej pierwszej drużyny w Turcji i będziemy ciężko pracować razem z nim, aby postawić z nami kolejne kroki i dalej się rozwijać. Kacper reprezentuje drogę, którą my jako klub chcemy podążać w przyszłości - rozwijanie młodych talentów, zawsze koncentrując się przede wszystkim na Polsce - dodaje Cardenas.