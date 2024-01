Transfery. Ruch Chorzów będzie chciał się wzmocnić w zimowym okienku transferowym. Janusz Niedźwiedź sięgnie po swojego "żołnierza"?

Transfery. Ruch Chorzów parę dni temu ponownie zmienił swojego trenera. Od 29 grudnia funkcję szkoleniowca "Niebieskich" pełni bowiem były trener Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź. Jednak to nie koniec zmian dla chorzowskiego klubu. Nowy trener będzie chciał solidnie wzmocnić swoją drużynę przed rundą wiosenną. Ma w tym pomóc... stary znajomy z łódzkiego klubu.

Ruch Chorzów chce się wzmocnić

Podopieczni nowego trenera Janusza Niedźwiedzia będą chcieli z przytupem zacząć rundę wiosenną i zrobić wszystko co w ich mocy, aby spróbować powalczyć jeszcze o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Do tej pory beniaminek bowiem zajmuje przedostatnie miejsce i wyprzedza tylko ŁKS Łódź. Sytuację w tabeli nie poprawiła nawet pierwsza zmiana na ławce trenerskiej, w której pracę stracił Jarosław Skrobacz, a zastąpił go jego asystent Jan Woś. Teraz Janusz Niedźwiedź spróbuje odmienić katastrofalną sytuację w ligowej stawce. Jak informuje portal Weszło.com w zespole występującym na Stadionie Śląskim może dojść do poważnych roszad w kadrze. Przede wszystkim - według informacji znanego portalu - na liście zawodników, z którymi władze klubu chcą się pożegnać znaleźli się tacy gracze jak m.in. Remigiusz Szywacz, Paweł Baranowski, Jan Sedlak, Maciej Firlej oraz Artur Pląskowski.

Dodatkowo pod dużym znakiem zapytania stoi przyszłość Wiktora Długosza, Juliusza Letniowskiego oraz Jakuba Bieleckiego.

Cele transferowe Ruchu Chorzów

Janusz Niedźwiedź bez wątpienia teraz w przerwie od rozgrywek będzie miał spory ból głowy kogo sprowadzić do chorzowskiego klubu. Główne pozycje, które wymagają jak najszybszego wzmocnienia to przede wszystkim: środkowy obrońca

prawy obrońca

napastnik Według informacji pozyskanych przez dziennikarza Weszło.com Szymona Janczyka do klubu z Chorzowa może w niedalakiej przyszłości dołączyć Patryk Stępiński, który jeszcze współpracował z aktualnym trenerem Ruchu w czasach Widzewa Łódź. To właśnie Janusz Niedźwiedź mu zaufał i powierzył rolę kapitana drużyny. Był jego jednym z "żołnierzy", z którymi wszedł do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Kontrakt obrońcy z łódzkim klubem wygasa po sezonie i "Widzewiacy" będą skłoni oddać go za darmo do klubu z którym się dogada. Za Daniela Myśliwca 28-letni obrońca stracił zarówno opaskę kapitańską. jak i miejsce w składzie. Perspektywa pracy ze swoim byłym szkoleniowiec może, więc go przekonać. Dodatkowo do Niedźwiedzia dołączyli także jego klubowi asystenci z Widzewa w postaci Karola Szweda oraz Marcina Zubka.

Początek rundy wiosennej dla "Niebieskich" będzie wyjątkowo trudny, gdyż będą mierzyć się z Legią Warszawa u siebie na Stadionie Sląskim. Początek spotkania 9 lutego o godz. 20:30.

