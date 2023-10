Transfery. Ruch Chorzów ściąga awaryjnie bramkarza. Michał Buchalik kontuzjowany. W jego miejsce Krzysztof Kamiński z Wisły Płock

Ruch Chorzów ściąga bramkarza. Klub awaryjnie ściąga golkipera z 1. Ligi

Z pewnością Ruch Chorzów w tym sezonie nie może poszczycić się dobrą obroną. Ekipa beniaminka w obecnych rozgrywkach straciła aż 20 goli, gorszy bilans ma tylko inny beniaminek, Puszcza Niepołomice (22).

Z pewnością problem polega przede wszystkim w obsadzie bramki. Sęk w tym, że obecna "jedynka" w bramce Ruchu, a więc Michał Buchalik narzeka na uraz i wypadł na kilka tygodni. Drugi bramkarz, który wywalczył z beniaminkiem awans nie prezentuje oczekiwanej formy. Mowa o Kubie Bieleckim.

- Jesteśmy w bardzo złej sytuacji, jeżeli chodzi o bramkarzy. To jest problem Kuby, ale też nasz, klubu. My staramy się zrobić wszystko, by Kubie pomóc, by jego mental, który nie jest najlepszy, był na jak najwyższym poziomie - mówił trener Jarosław Skrobacz w internetowym radiu kibiców Ruchu Chorzów "Życie na Niebiesko".