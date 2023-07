Transfery Ruchu Chorzów - lato 2023. Filip Starzyński wrócił do klubu, w którym zaczynał. Beniaminek ma wielu nowych zawodników OPRAC.: Jakub Maj

Transfery. Jak poradzi sobie Ruch Chorzów po powrocie do Ekstraklasy? Beniaminek ruszył do ofensywy transferowej i sprawdził wielu nowych piłkarzy. Najważniejszym ruchem jest sprowadzenie Filipa Starzyńskiego. Środkowy pomocnik wrócił do klubu, w którym debiutował w Ekstraklasie.