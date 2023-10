Transfery. Sebastian Szymański odejdzie tej zimy z Fenerbahce? Turcy wezwali agenta piłkarza. Chcą przedłużyć umowę z reprezentantem Polski

Media: Turcy naciskają, by Szymański przedłużył kontrakt z Fenerbahce

Bez wątpienia decyzja o trafieniu do ligi tureckiej przez Sebastiana Szymańskiego była strzałem w dziesiątkę. Reprezentant Polski błyszczy w nowych barwach. W tym sezonie trafił już 8 razy do siatki, do tego dopisał 4 asysty i stał się właściwie idolem kibiców Fenerbahce.

Tureckie media podają, że Polaka monitoruje wiele klubów z mocnych lig, z Napoli czy Liverpoolem na czele. Fenerbahce chce uniknąć sprzedaży Szymańskiego już tej zimy, więc klub naciska na przedłużenie umowy z Polakiem. - Zarząd Fenerbahce zaprosił menadżera zawodnika do Stambułu, aby zapobiec zaprzątaniu sobie głowy potencjalnym ofertom dla piłkarza - czytamy na portalu takvim.com.tr.

Obecna umowa Szymańskiego obowiązuje aż do czerwca 2027 roku, ale bez dwóch zdań nowy kontrakt będzie oznaczał dla reprezentanta olbrzymią podwyżkę, by myśli o kolejnym transferze odłożył przynajmniej do lata 2024 roku.