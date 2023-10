Transfery. Śląsk Wrocław się wzmacnia. Z zespołem trenuje nowy zawodnik. Media: Najprawdopodobniej to Théo Valls

Media: Śląsk Wrocław się wzmacnia. Chodzi o pomocnika

Bez dwóch zdań Śląsk Wrocław to największa rewelacja tego sezonu w Ekstraklasie. Ekipa z Dolnego Śląska po słabym starcie, ruszyła z kopyta i wygrała siedem ligowych meczów z rzędu pobijając tym samym rekord klubu.

W minionej kolejce drużyna Jacka Magiery rozbiła Legię Warszawa aż 4:0. Widowisko oglądało komplet widzów. Blisko 40 tys. kibiców zasiadło na Tarczyński Arena.

Tak czy inaczej, drużyna z Wrocławia nie osiada na laurach i szuka wzmocnień. Jak poinformował dyrektor sportowy David Balda, od poniedziałku 23 października z zespołem będzie trenował nowy piłkarz. - To zawodnik z bardzo interesującą historią w dobrym wieku, co do jakości nie mamy najmniejszych wątpliwości, ale chcemy go zobaczyć, jak jest przygotowany fizycznie i jak się wpasuje mentalnie do szatni, dlatego na razie treningi od poniedziałku do czwartku, a potem podejmiemy decyzję - napisał na X (dawniej Twitter).