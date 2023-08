Transfery. Steve Kapuadi jednak nie trafi do Legii Warszawa? Stoper Wisły Płock przenosi się do włoskiej Venezii

Legia Warszawa ma problem. Steve Kapuadi wybrał Venezię

Długo pisało się o tym, że wkrótce obrońca Wisły Płock Steve Kapuadi przeniesie się do Legii Warszawa. Obrońca, który trafił do Płocka przed rokiem, miał zmienić pracodawcę, po tym jak "Nafciarze" spadli z ligi i podzielić los m.in. Bartosza Wolskiego, Jakuba Rzeźniczaka czy Dominika Furmana.

25-latkiem bardzo była zainteresowana Legia Warszawa. Francuski stoper miałby przy Łazienkowskiej zastąpić Maika Nawrockiego, który kilka tygodni temu przeniósł się z Legii do szkockiego Celtiku za około 5 mln euro.

Celtic Glasgow

Do takiej transakcji jednak nie dojdzie, bo jak informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyków, obrońca przeniesie się do włoskiego drugoligowca Venezii. Obrońca chciał się jednak przenieść do Legii, bo dobrze się czuł w Polsce, ale Wiśle Płock zależało na transferu poza nasz kraj; już ponoć rozmawiał z trenerem "Wojskowych" Kostą Runjaiciem, który nakreślił mu ewentualną rolę w nowej drużynie.