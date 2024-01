Dobre wiadomości dla Michała Skórasia. Jego konkurent o krok od transferu!

Michał Skóraś może stracić rywala o miejsce w składzie!

Skrzydłowy reprezentacji Polski od momentu przyjścia do belgijskiej ekipy jest tylko rezerwowym i bardzo rzadko podnosi się z ławki. Czasami nawet nie łapie się na nią i wędruje na trybuny. Wkrótce jednak może być trochę łatwiej dla Polaka jeśli chodzi o miejsce w składzie. Tajon Buchanan ma być o krok od transferu i jego przyszłość wyjaśni się w ciągu najbliższych 48 godzin - Matteo Moretto.

Jak dodatkowo donosi znany w tej branży Fabrizio Romano skrzydłowy może zasilić za ok. siedem milionów euro wielki Inter Mediolan. Do podstawowej kwoty mogą dojść jeszcze bonusy w ramach kolejnych trzech milionów. Łącznie transakcja ma wynieść ok. dziesięć milionów euro. Sprawa Kanadyjczyka zostanie doprowadzona do końca prawdopodobnie już w środę.