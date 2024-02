Transfery. Thomas Tuchel zostanie nowym trenerem Barcelony? Media: Niemiec chce objąć hiszpański klub. Wykonał już pierwszy krok

Thomas Tuchel w Barcelonie?

Niemiecki szkoleniowiec w Bayernie Monachium do tej pory spisuje się przeciętnie. To może być pierwszy sezon od wielu lat dla Bawarczyków bez wywalczonego mistrzostwa Niemiec. Do prowadzącego Bayeru 04 Leverkusen jego drużyna traci bowiem, aż pięć punktów po ostatnim, przegranym meczu bezpośrednim. W klubie z Allianz Areny bardzo ambitnie podchodzą do kwestii wygrywania pucharów i zawsze starają się być we wszystkim najlepsi. Dlatego władze "bawarskiej maszyny" mogą tego nie znieść i od razu po sezonie pożegnać się z 50-latkiem.

Taki stan rzeczy może wykorzystać FC Barcelona, która aktualnie poszukuje następcy Xaviego Hernandeza. Hiszpan po jednym z przegranych meczów w La Liga ogłosił swoje odejście po zakończeniu trwającej kampanii. Od tej czasu ruszyła prawdziwa giełda nazwisk, które mogą objąć jeden z większych klubów na Półwyspie Iberyjskim.