Transfery. Tych piłkarzy wkrótce pożegna Lech Poznań? LISTA krótka, ale znacząca

Lech Poznań. Kto odejdzie z klubu w styczniu 2024?

W Lechu żaden piłkarz nie ma umowy do grudnia tego roku (poza Maksymem Czekałą, ale to zawodnik drugoligowych rezerw). Jest za to kilku z kontraktami do czerwca. Mogą więc prowadzić rozmowy z innymi klubami pod kątem nowego sezonu. Albo Lech może się dogadać i puścić ich już tej zimy, na przykład przed wylotem na zgrupowanie Turcji.

Krótką, półroczną umowę ma Bartosz Salamon. To piłkarz, który nie gra od kwietnia z powodu pozytywnych wyników testów antydopingowych. Zawieszenie dobiega końca na początku grudnia. Wydaje się, że stoper przedłuży swój pobyt przynajmniej o kolejny rok, jeśli dobrze wypadnie wiosną.

Inni gracze mogą nie mieć tyle szczęścia. Lech być może w styczniu, albo najpóźniej w czerwcu zdecyduje się na pierwsze pożegnania.