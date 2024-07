Transfery w 1 i 2 lidze - 2 lipca: Wisła Kraków zakontraktowała greckiego obrońcę

Transfery i najciekawsze plotki w 1 lidze

Transfery i najciekawsze plotki w 2 lidze

Spadkowicz z 1. ligi Zagłębie Sosnowiec postanowiło sprowadzić 28-letniego Grzegorza Janiszewskiego z GKS-u Katowice. Najważniejsze informacje to transfer definitywny i kontrakt do 2026 roku, z opcją przedłużenia o kolejny rok. Ten środkowy obrońca w poprzednim sezonie rozegrał 10 meczów i strzelił 1 gola w zespole, który awansował do PKO Ekstraklasy.

Grzegorz Janiszewski nowym zawodnikiem Zagłębia Sosnowiec. Zagłębie Sosnowiec

Dominik Frelek na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się z ekstraklasowej Puszczy Niepołomice do Olimpii Grudziądz. Środkowy pomocnik już w poprzednim sezonie był wypożyczony do ekipy z Grudziądza i zaprezentował się na tyle dobrze, że klub postanowił sprowadzić go na stałe. Kontrakt 22-latka będzie obowiązywać do czerwca 2026 roku.