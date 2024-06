Danny Makkelie nie posędziuje już na Euro 2024. Dołożył 8 minut w meczu Chorwacji z Włochami i pomagał Niemcom z Węgrami

Makkelie sędziował także w 2. kolejce fazy grupowej mecz Niemcy – Węgry (2:0), po którym Madziarzy krytykowali Holendra za uznanie bramki kapitana „Die Mannschaft” Ilkaya Gundoganaa.

Selekcjoner reprezentacji Węgier Marco Rossi miał pretensje do arbitra po tym spotkaniu:

– Nigdy w mojej karierze nie narzekałem ani się nie usprawiedliwiałem, ale to, co zrobił dzisiaj sędzia… Nawet Niemcy widzieli jego podwójne standardy. Nie zareagował na popychanie Orbana, ale w podobnej sytuacji z Andrichem odgwizdał faul. Potrzebujemy wspólnych zasad, a nie podwójnych standardów. Niemcy i tak by wygrali, ale moim zdaniem sędzia był najgorszy na boisku. Niemcy mogą być faworytami Euro, ale do zwycięstwa nie potrzebują pomocy sędziów. Zobaczymy, czy w podobnej sytuacji, gdy Niemcy grają, powiedzmy, z Francją, zostanie orzeczony faul