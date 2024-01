Transfery w PKO Ekstraklasie. Widzew stracił Ravasa, ale zyskał prawie 5 mln. Fakty i plotki - stan na 7 stycznia 2024

Transfery w PKO Ekstraklasie. Ostatnie ruchy

Cypr i Grecja - to miejsca, gdzie spotkamy od wiosny byłych piłkarzy Legii Warszawa. Po rozwiązaniu umowy skrzydłowy Robert Pich trafił do cypryjskiego Othollos Athienou, z kolei środkowy obrońca Lindsay Rose do greckiego Arisu Saloniki. W tym przypadku mowa o powrocie.

Swoje "polowanie" w klubach z ekstraklasy przeprowadził już pierwszoligowy Motor Lublin. Beniaminek ściągnął do siebie prawego obrońcę Pogoni Szczecin i stopera Zagłębia Lubin, czyli Pawła Stolarskiego i Kamila Kruka. Pierwszy dołączył po rozwiązaniu umowy, drugi został wykupiony.

Na zapleczu sprawdzi się także Hubert Turski. To młody napastnik Pogoni Szczecin wypożyczony na wiosnę do liderującej Arki Gdynia. W umowie zawarto opcję pierwokupu.

W Pogoni Szczecin zostają za to na dłużej Marcel Wędrychowski i Kacper Smoliński. Dwaj młodzi zawodnicy związali się do czerwca 2026 roku. Z informacji medialnych wynika za to, że może odejść Mariusz Fornalczyk.