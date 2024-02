Transfery w Polsce - 22 lutego. Ekstraklasa, 1 liga, 2 liga. Śledź wszystkie doniesienia na żywo

Transfery w PKO Ekstraklasie - 22 lutego

Soma Novothny został nowym zawodnikiem Ruchu Chorzów. Kibice "Niebieskich" od dawna domagali się transferu bramkostrzelnego napastnika. - Nasz nowy nabytek mierzy 186 cm i waży 84 kg. W Chorzowie będzie grał z numerem 86. Podpisał kontrakt do 30 czerwca 2024 r. z opcją przedłużenia o rok. Witamy na pokładzie i życzymy powodzenia! - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu z Chorzowa.

Aleks Petkov do Śląska Wrocław przyszedł latem 2023, ale już teraz jego umowa z klubem została przedłużona. Bułgarski obrońca od razu wskoczył do wyjściowej jedenastki, dlatego w do tej pory zagrał we wszystkich 22 meczach od deski do deski. To sprawiło, że jego kontrakt automatycznie został przedłużony.