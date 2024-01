Transfery Wieczystej Kraków - styczeń 2024. Klub z 3. ligi znowu ściągnął piłkarza z Ekstraklasy. Radosław Majewski odejdzie?

Transfery Wieczystej Kraków - przyszli do klubu

Pierwszym zimowym transferem Wieczystej Kraków był 19-letni Szymon Kot ze Staru Starachowice. Młody pomocnik w obecnym sezonie 3. ligi wystąpił w 15 meczach, w których strzeli cztery gole i zanotował jedną asystę. Kot podpisał umowę z Wieczystą do końca czerwca 2025 roku.

Szymon Kot w barwach Wieczystej

Hitowym transferem Wieczystej Kraków jest pozyskanie Konrada Kasolika z Ruchu Chorzów. Obrońca w obecnym sezonie polskiej ligi zagrał w 11 meczach. 26-latek to nie pierwszy zawodnik z ekstraklasową przeszłością w Wieczystej. Krakowski klub to prawdziwa "Aleja Gwiazd". Doświadczenia w drużynie Sławomira Peszki nie brakuje. Pazdan, Góralski czy Moulin to tylko niektóre nazwiska zawodników związanych kiedyś z najwyższym szczeblem rozgrywkowym.

Konrad Kasolik w barwach Wieczystej

Znani piłkarze w Wieczystej Kraków: