Transfery z PKO Ekstraklasy. Pięć najboleśniejszych rozstań. Na podium piłkarze Legii, Górnika i Widzewa [LISTA]

Transfery z PKO Ekstraklasy - głośne sprzedaże

Nasza Ekstraklasa była, jest i póki co pozostanie trampoliną do prawdziwych karier. Dlatego co okienko dochodzi do pożegnań z czołowymi albo przynajmniej obiecującymi piłkarzami. Tylko latem wyjechali Michał Skóraś (Club Brugge), Maik Nawrocki (Celtic Glasgow), Mateusz Łęgowski (Salernitana), Szymon Włodarczyk (Sturm Graz) czy Łukasz Łakomy (Young Boys Berno).

Bolesne straty zostaną poniesione także w styczniu. Zresztą niektórzy już je odczuwają. Pierwszych piłkarzy stracili Jagiellonia Białystok, Korona Kielce czy wreszcie Widzew Łódź. Na dniach zostaną z kolei potwierdzone sprzedaży z Górnika Zabrze, Legii Warszawa oraz Radomiaka Radom, a przynajmniej tak wynika z wiarygodnych źródeł.

Najgłośniejsze transfery z PKO Ekstraklasy (kliknij w przycisk)