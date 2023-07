Transfery. Zagłębie Lubin chce pozyskać ofensywnego pomocnika. Drużynę Waldemara Fornalika ma zasilić Ukrainiec Serhij Bułeca

Transfery. Zagłębie Lubin nie powiedziało jeszcze "koniec" jeśli idzie o letnie wzmocnienia. Klub z Dolnego Śląska ma zasilić ukraiński pomocnik Serhij Bułeca. To były mistrz świata do lat 20, ostatnio bronił barw Dynama Kijów.

Kolejny piłkarz ma trafić do Zagłębia Lubin. To były mistrz świata do lat 20!

Przez wielu ekspertów właśnie to Zagłębie Lubin jest wskazywane na czarnego konia rozgrywek Ekstraklasy 2023/24. Z pewnością wpływ na to mają imponujące transfery drużyny Waldemara Fornalika. Latem na Dolny Śląsk przyszli pomocnicy Marek Mróz i Damian Dąbrowski, obrońca Michał Nalepa czy napastnik Juan Munoz. Wygląda na to, że kolejny piłkarz wzmocni tego lata drugą linię Zagłębia. O kim mowa? Tomasz Włodarczyk z Meczyków informuje, że blisko klubu jest ukraiński środkowy pomocnik Serhij Bułeca. 24-latek ostatnio bronił barw Zorii Ługańsk i Dynama Kijów. W przeszłości z kadrą do lat 20 wygrał mistrzostwo świata. Na turnieju rozgrywanym w Polsce to właśnie Bułeca z kolegami sięgnęli po złoty medal. Sam piłkarz okrasił imprezę trzema golami i dwoma ostatnimi podaniami. Biało-Czerwoni nie wyszli wówczas z grupy.

- We wtorek piłkarz ma przejść w Polsce testy medyczne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, później zwiąże się z "Miedziowymi" - poinformował Włodarczyk.

Z Zagłębiem wiązany jest także pomocnik Rakowa Częstochowa Mateusz Wdowiak. Były piłkarz Cracovii jeszcze tego lata ma trafić do Lubina - kluby są w porozumieniu i wkrótce Wdowiak ma zmienić barwy klubowe.

Transfery Zagłębia Lubin - lato 2023

Przyszli: Michał Nalepa (wolny transfer, ostatnio Lechia Gdańsk), Dawid Kurminowski (wykup, 600 tys. euro, Aarhus), Damian Dąbrowski (transfer definitywny, około 300 tys. euro, Pogoń Szczecin), Marek Mróz (wolny transfer, Resovia).

Odeszli: Łukasz Łakomy (transfer definitywny, około 2 mln euro, Young Boys Berno), Martin Doleżal (rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron), Kacper Bieszczad (wypożyczenie, Raków Częstochowa), Mateusz Bartolewski (koniec kontraktu, Ruch Chorzów), Filip Starzyński (koniec kontraktu, Ruch Chorzów), Jakub Świerczok (koniec kontraktu, Omiya Ardija), Sasa Żivec (koniec kontraktu, szuka klubu), Dawid Pakulski (Wieczysta Kraków), Jakub Żubrowski (koniec kontraktu, Kotwica Kołobrzeg).

Przedłużyli kontrakty: Bartłomiej Kłudka (do czerwca 2026), Sokratis Dioudis (do czerwca 2026), Jasmin Burić (do czerwca 2024).

Zgoda na transfer: Cheikhou Dieng

Wrócili z wypożyczeń: Kamil Kruk (Stal Mielec), Patryk Kusztal (Chrobry Głogów).

