Transmisja i stream meczu Raków - Górnik. To wydarzenie piątku w PKO Ekstraklasie. Gdzie oglądać?

Transmisja meczu Raków - Górnik. Są rachunki do wyrównania

Dla Rakowa to ostatni dzwonek, by jeszcze zawalczyć o obronę tytułu. Tydzień temu udało się jedynie zremisować u siebie z Legią Warszawa (1:1). W końcówce do wyrównania doprowadził Ante Crnac. Górnik poszedł za to za ciosem i po pokonaniu Zagłębia Lubin (2:1) uporał się z wyżej notowanym Śląskiem Wrocław (2:0).

W październiku Górnik pokonał Raków 2:1 dzięki dubletowi Daisuke Yokoty. Japończyk zimą odszedł do Belgii. W rewanżu nie tylko z tego powodu Raków ma być faworytem. Zagra w końcu na własnym stadionie. Poza tym wszyscy oprócz podstawowego bramkarza Vladana Kovacevicia palą się do gry.

Plan transmisji 29. kolejki PKO Ekstraklasy. Mecz Raków - Górnik hitem piątku