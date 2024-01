Transmisja sparingu: Ruch Chorzów - Brera Strumica. Mecz we wtorek 30 stycznia już od godziny 14:00

Ruch Chorzów w rundzie wiosennej będzie ratował się przed spadkiem z Ekstraklasy. Obecnie "Niebiescy" zajmują 17. miejsce w lidze z dorobkiem 13 punktów. Gorszy jest tylko ŁKS, który okupuje ostatnią pozycję.

Szalenie trudnej misji podjął się Janusz Niedźwiedź, czyli były trener Widzewa Łódź. Szkoleniowiec przejął zespół, który następnie w zimę został solidnie wzmocniony. Utrzymanie nie jest "Mission: Impossible", ale będzie bardzo trudne. Sparingi podczas obozu przygotowawczego na razie pozostawiają wiele do życzenia. Czy z Brerą Strumica nareszcie uda się wygrać?

- Przede wszystkim chcę wyrazistości w tym, co robimy! Musimy być skuteczni w zdobywaniu punktów, a to sprawia, że musimy być bardziej bezkompromisowi i odważni. Chcemy grać ofensywniej niż jesienią, ale też zachować w tym odpowiednią równowagę. Pracujemy tak, aby grać dojrzale i mieć swój wyjątkowy charakter. Każdy zespół jest inny, a my w swoim DNA chcemy być po prostu autentyczni - powiedział Janusz Niedźwiedź, trener Ruchu Chorzów.