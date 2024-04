Trener Dawid Szwarga skomentował wpadkę Rakowa Częstochowa: Mieliśmy dwa gole samobójcze, a nie jeden. Nie dziwię się frustracji kibiców

Dawid Szwarga ocenił mecz Radomiak - Raków

- Zabrakło nam w drugiej połowie większej cierpliwości, za szybko podawaliśmy piłkę w pole karne. Sytuacja, w której się znajdujemy jest dla nas rozczarowująca . Dopóki będę tutaj szkoleniowcem będę robił wszystko, aby przygotować zespół do kolejnego meczu - zaznaczył Szwarga.

- Oczywiście, że w momencie w jakim się znajdujemy moje tłumaczenia zostaną podważone przez wyniki, jakie osiągamy w ostatnich meczach. Nie dziwię się frustracji kibiców , bo mistrz Polski powinien walczyć o najwyższe cele, a my grając taki mecz od tego celu znacznie, znacznie się oddaliliśmy.

Na razie Raków go nie zwolnił. Pomeczowy wpis właściciela może jednak sugerować, że w przyszłym tygodniu tak się stanie. - Po meczu z Puszczą byłem zły. Po Ruchu rozgoryczony. Dziś nie jestem w stanie opisać tego uczucia… Uwierzcie, że przeżywam to co najmniej równie mocno jak Wy. Dziś jednak nie będzie żadnych decyzji. Na początku tygodnia ogłosimy czy i ewentualnie jakie podejmiemy działania - napisał Michał Świerczewski.